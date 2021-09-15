Заболеваемость COVID-19 в Украине стремительно растет, только вчера соответствующий диагноз поставили 4640 украинцам. Правительство в любой момент может объявить локдаун.

Пока чиновники продолжают заявлять, что серьезно ужесточать карантин не планируют, якобы речь не идет о третьей волне. Вчера об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. А в Министерстве здравоохранения отмечали, что вакцинированные от COVID-19 получают привилегии.

Однако, что будет с гривной, бюджетом и зарплатами, если карантин все-таки серьезно ужесточат?

В целом, настолько серьезных последствий для экономики, которые были из-за локдауна весной 2020-го, пока не будет. Как говорится в материале Обозревателя, эксперты сходятся на том, что Украина сможет без особых трудностей пройти очередные ограничения. Но представители власти подчеркивают: выйти из ситуации с легкими последствиями или даже не допустить локдауна возможно лишь при повышении уровня вакцинации и соблюдении карантинных мер.

Так, аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко уверен, что резких колебаний курса не будет:

«Это не первый локдаун, скорее всего, он очень строгим не будет. Граждане уже знают, чего ожидать. Если говорить про бизнес, он также знает, как на это реагировать. Потому касательно курса мы не ожидаем реакции никаких игроков валютного рынка».

Согласно прогнозу Ахтырко, гривна осенью все же будет медленно ослабляться, но этот тренд зависит не от локдауна.

При этом локдаун может оказать некоторое негативное влияние на рынок труда. Как объясняет эксперт Сергей Марченко, если предприятия временно прекращают свою работу, то часто отправляют своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска. Однако не все могут позволить себе находиться в таком отпуске, потому некоторые граждане все же будут увольняться и искать новую работу.

«Эти люди будут выходить на рынок труда и «давить» на него. А чем больше рабочей силы на рынке труда, тем дешевле работодатели могут нанять людей. Кто-то не согласится на более низкую оплату, а кто-то согласится, потому что ему не на что жить», – говорит эксперт.

В то же время Марченко подчеркивает, что падение зарплат будет не катастрофическим, максимум в пределах 2-3%. Также уровень зарплат может перейти в состояние стагнации.

Как и в предыдущие разы, больше всего от локдауна может пострадать сектор услуг, из которого поступления в бюджет могут уменьшиться. Но, как отмечает советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко, в Украине локдауны бьют по сектору услуг в более мягкой форме, чем в Европе, ведь доля того же общественного питания или розничной торговли у нас гораздо меньше, чем на западе.

Глава Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также уверяет, что серьезных последствий для бюджета от локдауна не будет, ведь наш бюджет перевыполняется по доходам, а на мировых рынках больше нет кризиса:

«Влияние будет минимальным и, по большому счету, пропорциональным влиянию карантинных ограничений на экономическую деятельность. Период ограничений вряд ли будет больше, чем он был весной этого года. Может быть, отдельную роль локдаун сыграет для тех секторов, которые в большей степени получают негативные последствия от ограничений, но даже эти последствия сейчас могут быть меньше».

