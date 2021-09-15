В Украине для части пенсионеров будут установлены ежемесячные доплаты в размере 300 гривен. Они будут выплачиваться с 1 октября 2022 года.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, новая доплата устанавливается для пенсионеров в возрасте 70-75 лет.

«Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года», — пояснил Шмыгаль.

Данное решение правительство поддержало во время заседания. А также, уже с марта 2023 года будет проводиться ежегодная индексация таких доплат.

«Это продолжение системной политики правительства в направлении установления более справедливых социальных выплат», — подчеркнул премьер.

Напомним, с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты в размере до 400 гривен, а с прошлого года выплаты по 500 гривен стали получать пенсионеры, старше 80 лет.

А также, глава Минсоцполитики Марина Лазебная ранее заявила, что в 2022 году в Украине предусмотрены пять этапов повышения пенсий.