Синоптик Наталка Диденко озвучила прогноз погоды на 16 сентября.

По ее прогнозу, на западе будет тепло до 25 градусов, на северо-востоке довольно прохладно — 14-18 градусов. В среднем по Украине 16-22 градуса. Будет преобладать сухая погода.

В Киеве четверг будет солнечным и теплым — до 19 градусов.

Дожди и похолодание придут в субботу-воскресенье.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.