Польша намерена полностью отказаться от поставок российского газа с 2023 года.

Об этом сообщает Euractiv. Издание пишет о газопроводе Baltic Pipe, который планируют ввести в эксплуатацию с 1 октября 2022 года.

«Польша не будет продлевать контракт с «Газпромом», — заявил полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

При этом, по словам Наимского, объем газа, который будет использоваться в Польше, вырастет примерно на 50% к 2030 году.

Напомним, 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток-2». А Bloomberg сообщал, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Германию по первой нитке «Северного потока-2» уже с 1 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но этот вопрос зависит от многих факторов. К примеру, объемов будущих закупок стран Европы и конкурентоспособности альтернативных маршрутов.

