Пока власти Северной Кореи запугивает мир крылатыми ракетами, население страны голодает.

В начале сентября лидер страны Ким Чен Ын устроил масштабный парад в честь 73-й годовщины основания республики, а спустя несколько дней КНДР произвела запуск новой крылатой ракеты. Но это устрашающая картинка для запада. На самом деле страна страдает от пандемии COVID-19, санкций, остановок торговли. В итоге люди вынуждены продавать мебель и похищать детей богатых корейцев, чтобы купить продукты.

Еще в июне северокорейский лидер Ким Чен Ын официально признал, что страна испытывает сильную нехватку продуктов питания, а продовольственная ситуация становится все более напряженной.

Обозреватель пишет, что основные причины кризиса – неэффективная политика режима, сокращение международных поставок и низкая урожайность. К тому же Запад продолжает вводить санкции против Пхеньяна из-за разработки ядерной программы.

Еще больших проблем добавила пандемия. Официально в КНДР до сих пор не зафиксировали ни одного случая коронавируса, однако в реальности, говорят эксперты, ситуация очень серьезная. Северная Корея – единственная страна мира, которая не начала вакцинацию населения от COVID-19.

Северная Корея не только не признает COVID, но и вакцинацию — власти отказались от поставок в страну миллионов доз вакцины AstraZeneca, не подошел и китайский препарат CoronaVac.

При этом Ким Чен Ын закрыл границы. Кроме того, Китай – главный экономический партнер КНДР – полностью остановил торговлю со страной. В итоге продовольственная ситуация в стране стремительно ухудшается.

Из-за нехватки топлива и деталей для техники практически остановилось сельское хозяйство. К тому же из-за сильной жары начал умирать скот: в июле погибло более 100 тысяч голов из-за слишком высоких температур. По оценкам Института развития Кореи, в 2021 году КНДР не хватает 1,35 млн тонн продовольствия.

Издание отмечает, что в магазинах ничего нельзя купить — ни мяса, ни просто растительного масла. Из-за голода северокорейцы испытывают проблемы со здоровьем.

Чтобы выйти из ситуации, люди вынуждены воровать детей, требуя выкуп. К примеру, в августе в округе Сончон пропал шестилетний ребенок. Как оказалось, 30-летний мужчина похитил девочку, а после позвонил ее родителям и потребовал 500 тысяч вон (примерно две тысячи гривен).

Подпольные репортеры, которые работают в стране, отмечают, что в КНДР некоторые семьи начали продавать мебель, чтобы получить деньги на продукты. В стране растет и количество беспризорных детей, которые ищут еду. Государственный телеканал показал мультфильм, который критикует переедание. Сюжет — две девочки зимой гуляют по городу, одна из них упрекает другую из-за того, что подруга хочет ехать общественным транспортом, несмотря на ее лишний вес.

Северная Корея развивала свои ядерные программы и программы баллистических ракет в первой половине 2021 в нарушение международных санкций и вопреки экономический кризис. Об этом говорится в отчете Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

