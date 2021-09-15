В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 15 сентября — день будет солнечным и теплым.

Осадков, по прогнозу синоптиков, не ожидается. А температура будет комфортной: 20-22 на западе, в центре и на севере, на востоке и юге 22-26 градусов.

15-17 сентября в Украине, кроме большинства районов Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.