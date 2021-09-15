Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 внес конгрессмен Скотт Франклин, и она уже получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Об этом сообщает издание Politico.

В свою очередь пресс-служба Офиса президента сообщает, что произошло это благодаря договоренностям, которые были достигнуты во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Согласно поправке, Министерство обороны США должно представить в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

В законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долл., не включая передачу систем ПВО.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

Как сообщалось ранее, США вывели свою самую современную систему противоракетной обороны и батареи Patriot из Саудовской Аравии. Это произошло, несмотря на то, что королевство продолжало подвергаться воздушным атакам со стороны йеменских боевиков.

Старший советник Госдепа США по вопросам экономической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Штаты прибегнут к мерам, если Россия нарушит свои обещания по «Северному потоку-2». По его словам, страна готова к разным сценариям санкций в отношении газопровода.