В Киеве один из патрульных полицейских попал в скандал заявив, что ему все равно, чей Крым – украинский или русский.

Подробности рассказал украинский общественный деятель Сергей Стерненко.

Как сообщается, в Киеве полицейский остановил женщину, которая ехала на машине с транзитными номерами. Она объяснила, что хочет получить крымские номера, поскольку сама из Крыма. А таких в наличии не было и пришлось ждать, пока они появятся. Патрульный посоветовал оформить киевские номера и «не мучиться».

Женщина возмутилась такому предложению заявила, что хочет именно крымские номера, потому что Крым – это Украина. Она спросила у патрульного, что он об этом думает.

Но тот ответил, что ему безразлично – Украина это или Россия. На повторный вопрос женщины он раздраженно заявил, что не имеет политического мнения, поскольку находится на работе.

«Но я думаю, что на самом деле мнение у него есть. Просто он боится говорить, что поддерживает оккупантов. Потому, что иначе человек, полицейский, тем более давно уже бы сказал, что Крым – это Украина», – говорит Стерненко.

По требованию женщины полицейский назвал свою фамилию, но очень неразборчиво. Несмотря на это его таки удалось идентифицировать, отметил Стерненко.

Это Лавицкий Виктор Николаевич, инспектор управления полиции города Киева, зарегистрированный в с. Слободка Новгород-Северского района Черниговской области. Если верить его декларации, то он живет на улице и не имеет ничего, кроме заработной платы.

https://www.youtube.com/watch?v=vkgO8mxGLQA&feature=emb_title&ab_channel=STERNENKO

Как мы уже рассказывали ранее, в аэропорту Праги (Чехия) задержали россиянина Александра Франчетти, который причастен к аннексии Крыма.

Также стало известно, что Владимир Путин не будет обсуждать на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским тему оккупированного Крыма, а также Донбасс.