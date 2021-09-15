В Днепре 15 сентября около девяти утра на проспекте Богдана Хмельницкого прогремел мощный взрыв — взорвалась машина, в которой находились двое человек. Уже известно, что погибли пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.

Причина взрыва пока неизвестна.

«В результате взрыва погибли два человека, находившиеся внутри автомобиля. Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле «Nissan Primera» на пр. Богдана Хмельницкого в Днепре. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По состоянию на 10:30 установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)», — говорится в сообщении полиции.

Между тем, в ГСЧС уже сообщили, что погибла пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева:

«Дарья была одним из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел — одним из самых передовых … Как руководитель Дарья не боялась экспериментировать, проявлять инициативу, всегда держала руку на пульсе всех нововведений, в частности, одной из первых в ГСЧС начала продвигать и популяризировать гендерное направление в работе своего управления. Она активно вступала сама и приобщала своих подчиненных к участию в различных тренингах, форумах, курсах, стараясь самосовершенствоваться, развиваться, расти … Дарья была волонтером Красного Креста, помогала всем, кто нуждался в помощи. Как человек Даша была невероятно добрым, общительным, компанейским. Надежным другом, очаровательной девушкой, прекрасной подругой».

СМИ сообщают, что вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.