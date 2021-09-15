Минимальная зарплата в 2022 году повысится только на 200 гривен (до 6700 гривен), при этом на обслуживание и погашение государственного долга украинцы отдадут по 12,6 тыс. грн, — 15 сентября Кабинет министров утвердил государственный бюджет.

Официальные цифры госбюджета на следующий год публикует Обозреватель.

Как отмечает премьер-министр Денис Шмыгаль, показатели впервые основаны на трехлетней бюджетной декларации, что позволяет лучше планировать экономическое развитие.

Ключевые цифры:

20 тысяч грн – такой будет минимальная зарплата украинского врача (у медсестры – 13,5 тысячи);

жилье приобретут всем ветеранам АТО, которые имеют на это право (выделят 5,5 млрд грн);

2 тысячи гривен – минимальная стипендия для украинского студента вуза. Что интересно, это больше, чем минимальная пенсия;

1250 грн – такой будет стипендия в украинском профтехучилище (а сейчас 480 грн);

28,6-28,7 грн/$ – столько будет стоить доллар в 2022-м (во всяком случае, так считают в Кабмине). Это на две гривни больше, чем сейчас;

15 258 грн – такой будет средняя зарплата в Украине. А к концу следующего года средняя зарплата будет уже на уровне 17 500 грн.

6700 грн – такой будет минимальная зарплата в 2022-м. По сравнению с 2021-м ее повысят всего на 200 грн;

560 млрд грн – столько потратят на погашение и обслуживание государственного долга. Это 43,3% доходной части. То есть из 10 заработанных гривен 4 приходится отдавать кредиторам.

ВВП – 5368 млрд грн;

Дефицит – 188 млрд (3,5%);

Доходы – 1219 млрд;

Расходы – 1407 млрд;

Кредиты – 529 млрд.

«По доходам интересный момент: за счет налогов на физлиц хотят собрать в 2022 году больше на 23 млрд. А вот по налогу на предприятия всего на 18 млрд больше, с ренты вообще на 3,4 млрд», – рассказал член комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Шмыгаль также заявил в ходе пресс-конференции, что Украина ожидает очередной транш от Международного валютного фонда — 750 млн долларов, а также 600 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС в конце ноября — начале декабря 2021 года.

Отдельно он сообщил, что правительстве прогнозируют рост средней зарплаты украинцев на следующий год.