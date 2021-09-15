Автомобиль в Днепре, в результате взрыва которого погибли два человека, мог взорваться из-за перевозки в нем боеприпасов.

Такое мнение озвучил эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский, передает Украина 24.

«Мне сейчас тяжело говорить — теракт это или неправильное обращение с взрывоопасными предметами. Могу сказать одно: я еще в 2015 году говорил, что война имеет способность распространяться, как раковая опухоль. Если в 2014 году боеприпасы были доступны непосредственно в зоне боевых действий, то на сегодняшний день мы их находим по всей Украине», — предполагает Пятковский.

Так, в машине якобы могли перевозить боеприпасы и уточнил, что это могла быть противопехотная мина.

«Я не исключаю, что, возможно, что-то перевозили. Характер взрыва говорит о том, что, скорее всего, там была не одна граната. «Сувениры» возят разные, начиная от артиллерийских снарядов, заканчивая переносными ракетными комплексами. Что там конкретно было — пороховой заряд, либо снаряд, либо это действительно было самодельное устройство – должны сказать эксперты. По характерным признакам, исходя из характера человека — бывший АТОшник, занимался с людьми – может быть, это и противопехотная мина», — сказал Пятковский.

https://www.youtube.com/watch?v=mqFd6neDIio&feature=emb_title&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B024.%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

Как мы уже рассказывали ранее, в Днепре 15 сентября около девяти утра на проспекте Богдана Хмельницкого прогремел мощный взрыв — взорвалась машина, в которой находились двое человек. Погибли пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева и ветеран АТО, сапер, Алексей Кавлак.

А журналисты из OCCRP пришли к выводу, что к мощному взрыву, который прогремел 4 августа в порту Бейрута, могла быть причастна украинская фирма.