В Египте скоропостижно скончалась участница третьего сезона кулинарного шоу МастерШеф. Профессионалы Стелла Клименко.

По словам ее подруги и блогера Леры Корф, причиной смерти Клименко был не коронавирус, а остановка сердца, пишет НВ.

Девушка умерла из-за внезапной остановки сердца в реанимации египетской больницы:

«Это не COVID. У Стеллы остановка сердца, в ее юном возрасте. Это то, что выбивает меня из колеи. Я не могу представить себе, как это произошло. Стелла была в отпуске. И умерла она в Египте. Она должна была вернуться домой, и вот буквально вчера она должна была вернуться».



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