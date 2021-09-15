Шестилетний мальчик оказался в реанимации после падения на него футбольных ворот в частной харьковской школе.

Об этом сообщает «Суспільне. Харків» в Telegram.

Трагедия произошла на стадионе «Первой Украинской Школы» – это частный харьковский лицей, расположенный в Московском районе.

В полиции сообщили, что ребенок учится в этой школе, там же работает и его мать. После занятий в группе продленного дня он ждал маму на спортивной площадке.

Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Сейчас мальчик находится в больнице. По словам медиков, он в сознании, но его состояние стабильно тяжелое.



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