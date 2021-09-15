Очередной языковой скандал разгорелся на этот раз разгорелся в Хмельницком с представителем правоохранительных органов, который категорически отказался переходить на украинский язык и посчитал подобное требование от заявительницы «излишеством».

Подробности инцидента обнародовал депутат Хмельницкого городского совета Виктор Бурлык на своей странице в Facebook. Он опубликовал кадры диалога с госслужащим в полицейской форме.

Автор видео настоятельно просила обращаться к ней на украинском языке, тот, в свою очередь, не понимал, как это отразится на ходе следствия.

Примечательно, что коллеги русскоговорящего полицейского встали на его сторону, обращая внимание, что каждый гражданин Украины может высказываться на любом доступном ему языке. А сам «герой ролика» подчеркнул, что был воспитан на русском языке и не мог разобрать, какой именно Закон требует от него знания государственного языка.

Патрульная служба Хмельницкой области уже подтвердила, что мужчина на видео – их сотрудник. В правоохранительных органах уже начали служебное расследование, однако мужчина от службы не был отстранен.

Как мы уже рассказывали ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина ведет войну против русского языка.

Тем временем, секретарь СНБО Алексей Данилов предлагает перевести украинский язык на латиницу, но языковеды говорят, что украинский язык может быть только с кириллическим алфавитным порядком, ведь в такой форме он существует более тысячи лет.