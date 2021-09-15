Стало известно, в каких странах мира лучшая пенсионная система. Лидером оказались Нидерланды.
Как сообщает портал Investipedia, об этом свидетельствуют результаты Глобального пенсионного индекса 2020 Mercer CFA Institute.
В исследовании рассматривают 39 систем пенсионного обеспечения разных стран мира, охватывающих широкий спектр пенсионных политик и практик.
Индекс сравнивает системы пенсионных доходов и устанавливает рейтинги каждой из них на основе ее адекватности, устойчивости и целостности.
Значение индекса для каждой страны представлено значением от нуля до 100 — более высокие значения означают более благоприятные пенсионные системы.
Лидерами оказались следующие страны:
- Нидерланды;
- Дания;
- Израиль.
В Нидерландах в системе пенсионных доходов используется фиксированная государственная пенсия и полуобязательная трудовая пенсия, связанная с заработком и производственными соглашениями. Большинство сотрудников Нидерландов являются участниками этих профессиональных планов, которые являются общественными планами с определенными выплатами. Уровень пенсионного заработка для пенсионера Нидерландов основано на среднем заработке в течение всей жизни.
В Дании существует государственная базовая пенсионная система, а также дополнительные пенсионные выплаты, привязанные к уровню дохода, полностью финансируемый план по определенным вкладам или обязательные профессиональные схемы.
Система пенсионных доходов в Израиле состоит из универсальной государственной пенсии и частных пенсий с обязательными взносами наемных работников и работодателей.Рейтинг пенсионных систем 39 стран мира:
- Нидерланды 82,6;
- Дания 81,4;
- Израиль 74,7;
- Австралия 74,2;
- Финляндия 72,9;
- Швеция 71,2;
- Сингапур 71,2;
- Норвегия 71,2;
- Канада 69,3;
- Новая Зеландия 68,3;
- Германия 67,3;
- Швейцария 67,0;
- Чили 67,0;
- Ирландия 65,0;
- Великобритания 64,9;
- Бельгия 63,4;
- САР 61,1;
- США 60,3;
- Малайзия 60,1;
- Франция 60,0;
- Колумбия 58,5;
- Испания 57,7;
- Саудовская Аравия 57,5;
- Перу 57,2;
- Польша 54,7;
- Бразилия 54,5;
- Южная Африка 53,2;
- Австрия 52,1;
- Италия 51,9;
- Индонезия 51,4;
- Южная Корея 50,5;
- Япония 48,5;
- Китай 47,3;
- Индия 45,7;
- Мексика 44,7;
- Филиппины 43,0;
- Турция 42,7;
- Аргентина 42,5;
- Таиланд 40,8.
Как мы уже рассказывали ранее, пенсионная реформа в Украине, которая предусматривает в том числе введение накопительной системы наряду с действующей солидарной, может быть запущена через несколько лет, и в это время идет подготовка к нововведению.
А также, пенсии в Украине в 2021 году повысят в ближайшие месяцы. При этом украинских пенсионеров ждет три этапа повышения выплат.