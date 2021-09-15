Стало известно, в каких странах мира лучшая пенсионная система. Лидером оказались Нидерланды.

Как сообщает портал Investipedia, об этом свидетельствуют результаты Глобального пенсионного индекса 2020 Mercer CFA Institute.

В исследовании рассматривают 39 систем пенсионного обеспечения разных стран мира, охватывающих широкий спектр пенсионных политик и практик.

Индекс сравнивает системы пенсионных доходов и устанавливает рейтинги каждой из них на основе ее адекватности, устойчивости и целостности.

Значение индекса для каждой страны представлено значением от нуля до 100 — более высокие значения означают более благоприятные пенсионные системы.

Лидерами оказались следующие страны:

Нидерланды;

Дания;

Израиль.

В Нидерландах в системе пенсионных доходов используется фиксированная государственная пенсия и полуобязательная трудовая пенсия, связанная с заработком и производственными соглашениями. Большинство сотрудников Нидерландов являются участниками этих профессиональных планов, которые являются общественными планами с определенными выплатами. Уровень пенсионного заработка для пенсионера Нидерландов основано на среднем заработке в течение всей жизни.

В Дании существует государственная базовая пенсионная система, а также дополнительные пенсионные выплаты, привязанные к уровню дохода, полностью финансируемый план по определенным вкладам или обязательные профессиональные схемы.

Система пенсионных доходов в Израиле состоит из универсальной государственной пенсии и частных пенсий с обязательными взносами наемных работников и работодателей.Рейтинг пенсионных систем 39 стран мира:

Нидерланды 82,6;

Дания 81,4;

Израиль 74,7;

Австралия 74,2;

Финляндия 72,9;

Швеция 71,2;

Сингапур 71,2;

Норвегия 71,2;

Канада 69,3;

Новая Зеландия 68,3;

Германия 67,3;

Швейцария 67,0;

Чили 67,0;

Ирландия 65,0;

Великобритания 64,9;

Бельгия 63,4;

САР 61,1;

США 60,3;

Малайзия 60,1;

Франция 60,0;

Колумбия 58,5;

Испания 57,7;

Саудовская Аравия 57,5;

Перу 57,2;

Польша 54,7;

Бразилия 54,5;

Южная Африка 53,2;

Австрия 52,1;

Италия 51,9;

Индонезия 51,4;

Южная Корея 50,5;

Япония 48,5;

Китай 47,3;

Индия 45,7;

Мексика 44,7;

Филиппины 43,0;

Турция 42,7;

Аргентина 42,5;

Таиланд 40,8.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсионная реформа в Украине, которая предусматривает в том числе введение накопительной системы наряду с действующей солидарной, может быть запущена через несколько лет, и в это время идет подготовка к нововведению.

А также, пенсии в Украине в 2021 году повысят в ближайшие месяцы. При этом украинских пенсионеров ждет три этапа повышения выплат.