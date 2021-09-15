Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Украина готова продлить контракт на транзит газа с «Газпромом», но при условии сохранения объемов закупок компаниями ЕС.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен», — подчеркнул Витренко.

Он добавил, что Украина готова вести переговоры с «Газпромом», но само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения транзита газа через Украину:

«Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями».

Между тем Польша намерена полностью отказаться от поставок российского газа с 2023 года.

Напомним, 10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о полном завершении строительства газопровода «Северный поток-2». А Bloomberg сообщал, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Германию по первой нитке «Северного потока-2» уже с 1 октября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину, но этот вопрос зависит от многих факторов. К примеру, объемов будущих закупок стран Европы и конкурентоспособности альтернативных маршрутов.