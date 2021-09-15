В Украине зафиксировано 4640 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

Вчера были госпитализированы 1609 человек, умерли — 93, выздоровели — 1858.

Израильский активист Хай Шаулян, который регулярно публично выступал против вакцинации от COVID, 13 сентября скончался от последствий коронавируса.

В Киеве уже в скором времени вернутся штрафы за нарушение карантина для заведений. Штрафовать за нарушение правил карантина начнут после того, как Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет «желтую» зону.