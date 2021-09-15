«Укрзализныця» продолжает пугать украинцев жутким состоянием своих поездов — вагоны старые и грязные, а тепловозы коптят так, что нечем дышать.

Своим опытом в Instagram поделился пользователь с ником sazonov.84.

«Путешествуй, как король. Вагоны ну точно мои ровесники, все старое и грязное. Тепловоз просто древний (72-го года выпуска), коптит, в вагоне дышать нечем. Сиденья просижены до жесткости алмазов, причем, периодически из этих алмазов торчат маленькие коварные гвоздики, которые легко сделают из ваших штанов модные хипстерские траузеры», — пишет он.

Также он добавил, что в некоторых сиденьях образовались «лунные кратеры, так что, если приложить некоторые усилия и смекалку, можно из такого седалища, соорудить отличный деревенский стульчак».

По его словам, альтернативы такому поезду нет, приходится терпеть.

Речь идет о поезде Херсон-Львов.



Ранее, TAYANNA пожаловалась на Укрзализныцю через ужасные условия в поезде, с которыми она столкнулась во время возвращения из «Черноморских игр-2021». Украинская певица заявила, что в ее купе были тараканы, жуки, плесень и пыль.

На железнодорожной станции в селе Малинск загорелся поезд «Укрзализныци».