Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, его убили ударами кастета в голову.

Такое заявление в эфире 4 канала сделал бывший заместитель генпрокурора Николай Голомша.

«Мы расследовали дело об убийстве Чорновила… И установили, что Чорновил был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя… Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделка осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Чорновила», – заявил Голомша.

https://www.youtube.com/watch?v=U5gwn2zmp5w

Напомним, накануне политический эксперт, сын политика Тарас Чорновил заявлял, что ДТП, в котором погиб политик Вячеслав Чорновил, — это умышленное политическое убийство. Он также отмечал, что в уголовном деле 120 томов по 300-500 страниц, есть и поддельные экспертизы.

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