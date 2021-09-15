Журналисты из OCCRP пришли к выводу, что к мощному взрыву, который прогремел 4 августа в порту Бейрута, могла быть причастна украинская фирма.

Об этом пишет Корреспондент.

В расследовании говорится, что селитру на грузинской фабрике Руставиазот для продажи заводу по производству взрывчатки в Мозамбике купила компания под названием SavaroLimited, зарегистрированная в Великобритании. При этом существует украинская фирма с похожим названием — ее владелец, днепровский предприниматель Владимир Вербоноль, отрицает связь с грузом селитры.

Однако журналисты уверены, что именно Владимир Вербоноль конечный владелец Savaro. Сама фирма, в свою очередь, входит в международный конгломерат компаний, который занимается поставками аммиачной селитры того типа, который используется для производства взрывчатки. Штаб-квартира этого конгломерата находится в городе Днепр, а управляет им группа людей во главе с Вербонолем и его тестем, известным строительным магнатом Николаем Алисеенко. При этом они скрываются за целой сетью подставных лиц и офшоров, зарегистрированных в Англии, Шотландии, карибских и тихоокеанских островных государствах, Украине и США.

По информации OCCRP, компании, входящие в эту группу, продавали аммиачную селитру в африканские страны еще с начала 2000-х годов; в том числе расследователи нашли не менее трех случаев поставки ее в Мозамбик. Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.

В августе 2021 года в лондонский суд был подан групповой иск к Savaro от имени Ассоциации юристов Бейрута и жертв взрыва в порту. Истцы считают, что такая сложная и запутанная система владения была придумана хозяевами Savaro Limited именно для того, чтобы избежать ответственности за ненадлежащее хранение опасного груза.

Напомним, взрывы в порту Бейрута прогремели 4 августа 2020 года. Всего их было два и во время второго взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, которую ранее конфисковали с судна «Rhosus» и с 2013 года хранили в портовой зоне. Погибли 210 человек, получили ранения около 6 тысяч человек, в городе произошли серьезные повреждения зданий, остались без жилья примерно 300 тысяч жителей. Как сообщалось ранее, в результате взрыва погиб гражданин Украины.

