В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 16 сентября.

Синоптики обещают украинцам теплый и ясный день.

Осадков не будет. Температура воздуха 25-28 градусов.

15 сентября в Украине отмечается День мамония, в этот день православные вспоминают святого мученика Маманта, а также его родителей Федота и Руфину.

А председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что изменение климата в Украине приведет к вымиранию животных и некоторых видов растений.Первые заморозки придут в Украину уже до конца недели, 18 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны, температура упадет до нуля градусов.