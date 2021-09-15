Национальная академия наук Украины прогнозирует, что новая волна COVID-19 может пройти быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия.

Об этом говорится в обзоре эпидемической ситуации.

Ученые констатируют, после августовской паузы с началом сентября темпы роста количества больных существенно превысили прошлогодние показатели. Аналогичную динамику демонстрирует и смертность.

По их мнению, сохранение такой тенденции будет указывать на то, что новая волна, вероятно, пройдет быстрее, но будет иметь более разрушительные последствия.

Ученые добавляют, что регистрация положительных результатов ПЦР-тестов выросла до 12%, достигнув прошлогоднего значения.

Израильский активист Хай Шаулян, который регулярно публично выступал против вакцинации от COVID, 13 сентября скончался от последствий коронавируса.

В Киеве уже в скором времени вернутся штрафы за нарушение карантина для заведений. Штрафовать за нарушение правил карантина начнут после того, как Госкомиссия ТЭБ и ЧС введет «желтую» зону.