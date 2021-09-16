17 сентября в Украине отмечают День спасателя.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала интересную информацию об этом дне.

День спасателя — профессиональный праздник всех работников ГСЧС, который был установлен указом президента в 2008 году. В документе говорилось, что праздник установили «учитывая значительный вклад работников аварийно-спасательных служб, пожарной охраны и других специальных формирований, а также граждан в дело ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защиты жизни и здоровья людей».

Интересно, что День спасателя в Украине отмечают день празднования православной церковью Иконы Божией Матери, именуемой «Неопалимая Купина» (покровительница пожарных и спасателей). По преданию, Бог явился Моисею в виде куста терновника, который горит но не сгорает, и призвал пророка к тому, чтобы вывести израильтян из Египта.

Кроме того, в православной церкви памяти епископа Вавила.

Считалось, что 17 сентября нужно выкапывать лук (17 сентября на Руси был известен как Луков день). Наши предки считали, что 17 сентября нужно обязательно помолиться Неопалимой Купине, которая, по верованиям, охраняет дом от пожаров и молний. У славян существовал обычай обходить горящий дом с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина», чтобы пожар утих.

Мужчины в этот день обходили сенники с вилами и втыкали их в снопы, чтобы прогнать нечистую силу, которая может там спрятаться и напасть на домашних животных зимой.

Также в этот день празднуют:

День Конституции и Гражданства в США;

Открытие парламентского года в Нидерландах.

Напомним, 16 сентября отмечали Международный день охраны озонового слоя, а также День Василисы Домны Доброродный.