В четверг, 16 сентября, российские оккупанты второй раз за сутки обстреляли из артиллерии населенные пункты на Донбассе. Под огонь попали поселок Тарамчук, пострадали дома мирных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил. "Второй раз за сегодня вооруженные формирования РФ осуществили преступный обстрел мирного населенного пункта вдоль линии разграничения", — говорится в сообщении. Отмечается, что обстрел велись с ствольной артиллерии калибра 122-мм Так, в 6:40 со стороны поселка Оленевка боевики открыли по населенному пункту Тарамчук. Последствия обстрела зафиксировала наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. От разрыва 122-мм снаряда повреждены стены и окна жилого дома, а также прилегающую территорию. Жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Фото: боевики обстреляли из артиллерии поселок Тарамчук на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news) Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе было 3 нарушения режима прекращения огня со стороны противника. Жертв и пострадавших нет.