Цена газа на хабе TTF в Нидерландах 16 сентября упала на 10% до 780 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на бирже ICE Futures снижается после того, как накануне она поднялась до рекордных 960 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные лондонской бирже ICE. Цена нефти марки Brent находится выше 75 долларов за баррель. Нефть находит поддержку в резком росте европейских цен на электроэнергию, резко выросли за таких факторов, как низкие запасы газа и более низкие, чем обычно, поставки газа с территории России. Напомним, стоимость импортного природный газ в Украину в августе достигла 427,9 долларов за 1 тыс.кубометров. Таким образом, по сравнению с июлем цена выросла на 19,7% по сравнению с декабрем прошлого года на 111,3%. Базовый сценарий экономического и социального развития Украины предусматривает среднегодовую цену импортного газа в 2022 году на уровне 220 долларов за тысячу кубометров. Это значительно ниже, чем текущие цены.