15 сентября государственная инспекция, которая отвечала за разрешения на строительство, проверки и ввода объектов в эксплуатацию, прекратила свое существование. Вновь орган ДИАМ обещает очистить строительный рынок от коррупционной составляющей и перевести всю документацию в "цифру". Что это значит для рынка и градостроительной отрасли Украины — в материале РБК-Украина. "С сегодняшнего дня ДАБИ больше не существует. Ее полностью ликвидированы и 15 сентября эта структура официально прекращает выполнять свои полномочия", — этими словами Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев поставил окончательную точку на пресс-конференции по поводу ликвидации Даби (государственной архитектурно-строительной инспекции ) в последний день работы учреждения. Одновременно было заявлено о старте нового органа — Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству (ДИАМ). ДИАМ была создана в декабря 2020 года постановлением Кабмина №1340. Его работа официально стартовала 16 сентября 2021. Министр отметил, что ДИАМ — не замена скандального ДАБИ, а полностью новая структура с отличными возможностями и принципами работы, а также новыми людьми. Уверяют, что ни один из бывших работников ГАСК НЕ будет трудоустроен в ДИАМ. Сотрудники новой структуры прошли тщательный отбор при участии НАБУ и Назка. На момент старта в ДИАМ были зачислены в штат 200 человек (30% от предусмотренного состава). Всего же, для полноценного функционирования, инспекции нужно 660 специалистов. Ликвидация Даби — одна из основных звеньев реформы градостроительства, которую Минрегионстрой запустил еще в марте 2020 года. И хотя на строительном рынке многие считали ДАБИ центром коррупции, ее ликвидация не является самоцелью. Цель реформы — преодоление коррупции и полная перезагрузка системы целой отрасли. В чем же основные отличия ДИАМ: Отсутствие человеческого фактора. Отныне не будет возможности в ручном режиме влиять на решения и разрешения в строительной сфере. Вопрос взяток должно стать неактуальным автоматически, ведь "машина взяток не берет". Полная диджитализация процесса. Чтобы получить разрешение на строительство нужно будет ввести в систему всю необходимую документацию. И при условии соответствия документов нормам (целевое назначение земельного участка, проектная, градостроительная документация и т.п.), разрешение будет формироваться автоматически (это предусмотрено закопроект №5655, который готовят к принятию во втором чтении). Функция контроля. Контроль за силой документации и ее соответствия законодательным и градостроительным нормам будет осуществляться в автоматическом режиме. Если система обнаружит недостатки — объект попадет под проверку. Главными принципами реформы в Минрегионстрое называют либерализацию, децентрализацию и ответственность. Либерализация воплощается в том, что доступ к рынку будут все, кто готов выполнить предусмотренные законом условия. Децентрализация расширяет полномочия органов местного самоуправления в вопросе контроля над процессом строительства. Ответственность — должен выступать именно тем рычагом воздействия, который будет сдерживать девелоперов от злоупотреблений. Ведь предусматривает личную административную и уголовную ответственность за нарушение проекта, в том числе для физических лиц (заказчик, архитектор, контролирующий орган). То есть, система в процессе оформления документации и ведения строительного процесса потребует личные электронные подписи ответственных лиц. Эти подписи в случае возникновения нарушений, будут использованы для судебного разбирательства. Фото: Председатель ДИАМ Семен Кривонос (farmers.org.ua) Председатель вновь ДИАМ Семен Кривонос, называет текущий момент "новой эпохой в градостроительстве" и уверен, что его ведомство готово к тому, чтобы на строительном рынке "не было никаких мошеннических метров". Практикуя юристы строительной отрасли надеются, что новый орган действительно будет низкой толерантности к коррупции. Но пока осторожны в прогнозах. "Сейчас работаем данным портала государственной электронной системы в сфере строительства, который как заявляли должно положить конец махинациями с предыдущим реестром Даби. Но по факту как были злоупотребления, так и есть. Только изменился интерфейс реестра. Например, застройщики получают через систему разрешение на строительство СС1 (легкий класс последствий), а строят многоэтажки ", — говорит юрист по вопросам недвижимости Владимир Копоть. В полной мере механизмы автоматизации и контроля заработают после финального аккорда градостроительной реформы — принятие Верховной Радой законопроектов № 5655, 5656 и 5877. Ожидается, что это произойдет в октябре. Именно тогда система получит не только цифровую оболочку и обновленный состав, а также реальные рычаги контроля и наказания. Станут квадратные метры недвижимости дешевле, если с них будет удалена коррупционная составляющая? Алексей Чернышев ответил, что несомненно будет уменьшена себестоимость строительства. Но финальная цена недвижимости определяется рынком. Поэтому почувствуют на себе преимущества новой системы конечные пользователи — зависит от экономической и рыночной ситуации и уровня спроса. Ранее мы рассказывали, что в Украине утвердили Концепцию законодательного регулирования риэлторской деятельности.