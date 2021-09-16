17 сентября православные отмечают праздник, посвященный иконе Божией Матери «Неопалимая Купина», которая является покровительницей пожарных.

В этот день принято читать молитву, которая должна защитить от пожаров и молний, а также просить Деву Марию о помощи в борьбе со страстями и грехами. Напомним, 17 сентября также отмечается День спасателя Украины.

Ранее было принято с иконой Божией Матери «Неопалимая Купина» обходить горящие дома. С этим были связаны и другие приметы, которые спасают от пожаров — например, признаком будущей беды было заметить мышей на полу, кукушку или зайца в поле. Что делать 17 сентября

Посещать церковь, ставить свечку иконе Богоматери «Неопалимая Купина». Можно использовать копию этой иконы как оберег для дома, считается, что она защищает домашний скот от болезней.

Наши предки в этот день обходили сарая и протыкали их вилами. Это должно было помочь разогнать нечистую силу.Чего нельзя делать 17 сентября

В этот день огонь имеет священные свойства, с ним надо было обращаться осторожно. В частности, его запрещалось тушить водой — только молоком или задуванием. В этот день нельзя ругаться.

