Франция не признает законность ни организации, ни проведения голосования на выборах в Госдуму РФ на территории Крыма. В МИД страны напомнили, что считают незаконным российской оккупации полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс служба МИД Франции. "Франция не признает незаконной аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией", — заявил представитель внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о регистрации трех граждан Франции в избирательной комиссии Крыма для наблюдения за выборами в Госдуму РФ. В МИД подчеркнули, что исходя из этого Франция не признает ни законность организации, ни результаты выборов, которые пройдут в Крыму.