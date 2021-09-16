Импорт растворителей для лакокрасочной промышленности в августе 2021 вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 — с 6,6 до 12,8 тыс. Т. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95" на основе исследования. В рейтинге получателей по итогам отчетного месяца сменился лидер. Группа "БРСМ" уступила первенство харьковской компании "Пром хим", которая импортировала 1,9 тыс.т растворителей. Данный оператор является специмпортера растворителей для компании "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" — оператора крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области, снабжает топливом в частности сеть Моtto. Поставка растворителей в Украине в 2020-2021 гг., Тыс. Т По данным участников рынка, большим получателем продукции мини-НПЗ в Мерефе также сеть Brent Oil. С показателем 1,8 тыс.т растворителей неформальная группа "БРСМ" опустилась на вторую строчку рейтинга. Для сравнения, в июле 2021 группа импортировала 2,5 тыс. Т ресурса. Уменьшение августовских объемов могло стать результатом блокировки правоохранительными органами нелегального мини-НПЗ в Гадяче и трех нефтебаз БРСМ, которые участвуют в производстве бензина для данной сети. Третью строчку рейтинга с 1,5 тыс. Т удерживает "ВТГ-Трейдинг", которая поставляет растворители для четырех мини-НПЗ с орбиты сети SunOil (Решетиловка, Богодухов, Васищево и Кременчуг). Завсегдатай первой пятерки ООО "Терминал" (ОКПО 32547138), которое прописано в Мироновке Киевской области и где ранее фискальные органы неоднократно накрывали незаконное производство нефтепродуктов, по итогам августа ввезло только 500 т растворителей, тем самым в рейтинге опустился на 10 место. По данным "А-95", всего в январе-августе 2021 в Украину было импортировано 87,7 тыс. Т растворителей, что на 23% больше показателя января-июля прошлого года. Пятая часть всех поставок (19,3 тыс.т) пришлась на "БРСМ", 18 тыс. Т — на "Пром хим". По 5 и 4 тыс.т растворителей импортировали "ВТГ-Трейдинг" и "Терминал". Получатели растворителей в 2021 с учетом внутреннего рынка, тыс. Т Импортированы растворители собой смесь октаноповышающих компонентов, используемых при производстве бензинов: МТБЭ, метанола, толуола, Ортоксилол, бутилового спирта и т.д. Все перечисленные компоненты отдельно облагаются акцизным сбором за "бензиновой" ставке 213 евро / 1000 л, тогда как по коду растворителей относятся к безакцизным. Это стало возможным после внесения в мае 2020 году специальной правки в Налоговый кодекс Украины. По расчетам "А-95", за восемь месяцев 2021 прямые потери государственного бюджета в результате импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности достигли 820 млн грн.