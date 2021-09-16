Стоимость коммунальных услуг растет прямо на глазах, и многие жители Украины задумываются об экономии. Платежки за газ даже в летние месяцы часто неприятно удивляют. Однако простые способы помогут сэкономить часть ваших средств.

Как сэкономить на потреблении газа дома?Следите за чистотой вашей плиты

И это важно — очищайте горелки от жира и копоти регулярно, поскольку грязь не только портит красоту вашей плиты, но и отбирает лишние деньги. Чем чище горелка — тем меньше газа нужно для нагрева до нужной температуры. Обратите внимание на цвет пламени — оно должно быть синим. Если видите красные или оранжевые тона — срочно проверьте чистку горелок.Выбирайте кастрюли для приготовления правильно

Посуда должна соответствовать размеру горелки. Если вы поставите большую кастрюлю на маленький горелка — то потратите в два раза больше газа, чтобы ее нагреть. Дно ваших кастрюль должно быть идеально плоским. Если кастрюля деформирована — выбрасывайте. И наливайте в кастрюли ровно столько воды, сколько вам нужно.пользуйтесь крышками

Во время приготовления накрывайте посуду крышкой. Вода закипает таким образом в два раза быстрее, овощи и мясо тушатся тоже быстрее. Это снизит ваше потребление газа в разы. Кроме того, ваши блюда получат насыщенный вкус, поскольку будет минимизирован доступ кислорода.Следите за конфорками

При приготовлении уменьшайте газ после того, как вода закипела. Не оставляйте газ включенным, если вы сняли кастрюлю с плиты, сразу выключайте. Следите за тем, как распределяется пламени по дну вашей посуды. Если огонь выходит за пределы вашей кастрюли — будет перерасход. Пламя должно нагревать посуду ровно по центру.Плотно закрывайте духовку

Всегда проверяйте исправность дверки духовки перед приготовлением — она должна плотно закрываться и не выпускать тепло. Используйте ее максимально с пользой. Можно готовить одновременно два блюда — на одном листе поставить пирог, на втором — мясо.Используйте только чистую посуду

Старый нагар на посуде — к затратам. Снять его с посуды очень просто: возьмите раствор уксусной или соляной кислоты, или специальные средства. Чистую посуду способна пропускать тепло в 30 раз лучше, чем посуду с известковым налетом или копотью.Используйте фольгу

Во время приготовления пищи застелите поверхность плиты фольгой. Это поможет избежать загрязнения — после приготовления можно снять фольгу и выбросить. А еще фольга будет отражать пламя и уменьшит потери тепла.

Эксперты утверждают, что эти простые советы по экономии помогут снизить потребление газа на кухне до 15-20%.

