Китай разрабатывает самообучающиеся системы, которые смогут отслеживать данные, отправляемые за границу современными автомобилями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Производители автомобилей, которые продают свои автомобили в Китае, обязаны хранить данные, генерируемые автомобилями, на местных серверах. Если же они намерены экспортировать важные данные на носителе, расположенные за рубежом, то с недавних пор должны получить на это разрешение регулирующих органов. Китайский научно-исследовательский институт автомобильной техники (CAERI) разработал систему, которая отслеживает загруженные файлы и данные, автомобили отправляют по воздуху в облачные сервисы. Это первая система подобного рода в стране, которая была протестирована на автомобилях Tesla, Audi, Daimler и Land Rover. Китайское правительство все больше обеспокоен объемом данных, производимых современными автомобилями, и опасается, что эта информация может быть использована частными компаниями не по назначению. В начале этого года Tesla подверглась особой проверке по обработке и хранению данных клиентов в стране. Сотрудникам некоторых правительственных организаций Китая даже запрещалось парковать свои автомобили Tesla внутри правительственных зданий. Якобы камеры кругового мониторинга могли фиксировать секретную информацию и передавать ее третьим лицам. Дополнительная информация о машинах, разработанные для отслеживания данных, отправляемых за границу, не разглашается. Ранее мы писали, что Китай призывает всех производителей электрокаров объединиться. В настоящее время в Поднебесной насчитывается около 300 производителей электромобилей.