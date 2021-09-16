Россия призвала Чехию отпустить задержанного россиянина Александра Франчетти. Украина просит Прагу выдать россиянина, потому что его подозревают в причастности к оккупации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-службы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. "Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять решение, не допустив его политизации и не идти на поводу у украинской власти", — сказала она. Захарова подчеркнула, что "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия". Напомним, россиянина Франчетти задержали в Праге по запросу украинских правоохранителей. Украина направила Чехии запрос на выдачу Франчетти. Сейчас россиянин Франчетти находится под стражей в Чехии.