16 сентября боевики обстреляли Счастье в Луганской области. Ранения получил глава городской военно-гражданской администрации Александр Дунец.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

Сообщается, что по городу выпустили 5 мин калибра 82 мм. Один из снарядов попал в здание, где находятся сотрудники Государственной пограничной службы. Огонь велся по направлении н.п. Веселая Гора.

СМИ сообщают, что состояние чиновника удовлетворительное, он в больнице.

12 сентября в результате артиллерийского обстрела со стороны наемников России на Донбассе погиб 34-летний пехотинец Валентин Валерьевич Чепурной. У него уже закончился контракт, на передовую он приехал за вещами и попрощаться с побратимами.

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида.

Он также заявлял, что в Кремле не отказались от идеи восстановить Российскую империю за счет украинских областей — сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины временно отложен.