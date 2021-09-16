Погода в Украине совсем скоро испортится — на смену бабьему лету придет похолодание с дождями.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Синоптики предупреждают, плохая погода продержится все выходные.

Новая волна похолодания ожидается 17 сентября — в пятницу дожди и грозы ожидаются в западных, северных областях, а также в Киеве. При этом температура воздуха пока будет на уровне 16-24 градусов днем, 5-13 ночью.

В субботу холодно будет на западе, севере и в центре. Температура воздуха днем составит уже 13-17 градусов, ночью 8-14. Дожди и грозы 18 сентября ожидаются везде, кроме Луганской и Донецкой областей.

В воскресенье температура воздуха опустится до 10, теплее будет на востоке. Дожди ожидаются везде кроме Одесской области.

Напомним, завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух, а также народный синоптик Леонид Горбань озвучили прогноз погоды в Украине на осень. Если коротко, погода будет классической — погожий сентябрь, сырые холодные последние дни октября и мрачный ноябрь.

Как сообщалось ранее, после ночных заморозков на почве и резкого похолодания, погода возьмет курс на потепление. Почти до конца сентября будет тепло, осадков будет немного. В целом критически низких температур осенью ожидать не приходится.