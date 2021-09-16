Критическая реакция Запада должна убедить Верховную Раду не принимать "чувствительный" проект закона об олигархах. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата ( "Голос"), члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманин. "Законопроект, который надеюсь, что не станет законом, хотя есть все основания считать, что за него набирается соответствующее голосов. Разве что реакция вменяемых людей в западном мире и возможно негативная реакция Венецианской комиссии, скажем так, заставит пересмотреть эту точку зрения", — заявил Рахманин. Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны считает, что Рада не должна приступать к рассмотрению проект закона об олигархах без получения заключения Венецианской комиссии. "Я бы на месте верховной власти и президента, как инициатора этого законопроекта, все же дождался бы выводов Венецианской комиссии. Если говорить о каких-то чувствительные законопроекты, то использование рекомендаций Венецианской комиссии, скажем, так желательно", — отметил Рахманин. В целом нардеп раскритиковал проект закона, как акт пиара для действующей власти. "Каким образом это (закон об олигархах прим.) Может заставить олигархов будет социально ответственными, о чем неоднократно говорил президент, я лично не знаю. Этот законопроект он отчасти о пиаре, отчасти о публичное унижение", — добавил Рахманин. Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию. Причина — неконституционности норм этого законопроекта и нарушения им базовых прав человека. 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украиной и европейские дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.