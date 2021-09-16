В пятницу, 17 сентября, на всей территории Украины будет солнечно и прохладно, но осадков не предвидится. Температура воздуха снизится, но в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 22 градусов.



Синоптик рассказала, что снижение температуры связано с холодным фронтом, идет с севера. Поэтому в Украине сохранится ясна, но несколько прохладная погода: воздух прогреется до 20 … 22 градусов, в восточных и северных областях будет прохладнее — до 18 … 20 градусов.

В Киеве воздух прогреется до 20 градусов.

Но, по прогнозам синоптиков, уже со вторника антициклон Rodegang принесет в Украину значительное потепление.

Напомним, свой прогноз относительно погоды в сентябре ранее дала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Она прогнозирует, что Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, такой прогноз погоды дала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.Синоптик рассказала, что снижение температуры связано с холодным фронтом, идет с севера. Поэтому в Украине сохранится ясна, но несколько прохладная погода: воздух прогреется доградусов, в восточных и северных областях будет прохладнее — доградусов.В Киеве воздух прогреется доградусов.Но, по прогнозам синоптиков, уже со вторника антициклон Rodegang принесет в Украину значительное потепление.Напомним, свой прогноз относительно погоды в сентябре ранее дала заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух. Она прогнозирует, что сентябрь порадует аномальным теплом.