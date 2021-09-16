Российская Федерация обвинила американские компании Google и Apple во вмешательстве в выборы в Государственную думу РФ. Россия требует, чтобы компании удалили контент связан с оппозиционером Алексеем Навальным и приложение "разумное голосования". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. По ее словам, РФ обладает неопровержимыми доказательствами нарушения законодательства России американскими интернет-платформами в контексте подготовки проведения выборов в Госдуму. "В связи с этим заявлено о категорически недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны. Мы доказали соответствующую информацию через российское посольство Вашингтоне в Госдепартамент и Совета по национальной безопасности США", — заявила Захарова. Она добавила, что Россия ожидает, что власти США немедленно примет исчерпывающие меры по выполнению требований к компаниям Apple и Google. "Как Вы знаете, терпения российской стороны, которые пока воздерживаются от возведения барьеров для бизнеса в России, не безгранично", — добавила она.