В проекте государственного бюджета на 2022 предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и тютюновмисни изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пояснительную записку к проекту государственного бюджета на 2022 (законопроект №6000). Как отмечается в документе, специфическая ставка на сигареты вырастет на 20% до 1 306,37 гривен за 1000 штук. Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на сигареты и тютюновмисни изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с помощью подогревателя с электронным управлением возрастет также на 20% до 1 747,6 гривен за 1000 штук. Напомним, по данным Госстата, за январь-июль 2021 сигареты премиум-класса подорожали на 9,9% до 63,6 гривен за пачку