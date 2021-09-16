Министерство обороны Украины заплатило около 900 млн грн компаниям с орбиты скандального застройщика Максима Микитась, которые сорвали строительство трех хранилищ боеприпасов, а сегодня через суды блокируют работу новых подрядчиков. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расследование "Цензор.Нет". Как пишет издание, взрывы могут прогреметь в любой момент, поскольку арсеналы в Калиновке, Богдановка и Цветохе, которые должны были быть обновлены до конца 2021, до сих пор находятся в аварийном состоянии. В 2018 году, еще при старой власти, когда Минобороны заключало контракты на их реконструкцию, планировалось построить на территориях этих полигонов современные железобетонные хранилища. Цель — предотвратить диверсии и взрывов на этих полигонах. "Но по состоянию на сейчас объемы первой очереди (не говоря уже об остальных) в Богдановке выполнены аж на 11%, а в Калиновке — на 10%", — говорится в статье. При этом обе компании, которые получили около 900 млн грн, не смогли даже отчитаться за свою работу. СМИ выяснили, что фирмы ООО "Северо-украинский строительный альянс" и ООО "СК" Укрстроймонтаж ", которые выиграли тендеры, входили в структуру строительной корпорации" Укрбуд ", принадлежавшей Микитась. А одним из ООО руководят братья Андрей и Сергей Якусевич . Сейчас Минобороны пытается как-то разгрести наследство, доставшееся от экс-министра Степана Полторак — разорвать договоры с обеими ООО и отсудить заплачены деньги. "Новых подрядчиков они нашли, но" Северо-украинский строительный альянс "идет на встречные иски и блокирует реальные работы. По сути, шантажирует Минобороны. В заложниках — вся страна", — отмечает журналист. А именно ООО задолжало кредиторам суммарно почти 2 млрд грн и сейчас проходит процедуру санации. Однако суд, утверждая план санации, позволил Альянса погашать эти долги не деньгами, а путем выполнения строительных работ до 2031 года. Фактически, суд позволил растянуть выполнение оборонного заказа еще на 10 лет, несмотря на аварийное состояние полигонов и высокие риски взрывов. Также издание отмечает, что начальником управления имущества и ресурсов Минобороны планируют назначить Виталия Лещенко. По сообщениям СМИ он также с орбиты Микитась. "Раньше фактически выполнял обязанности начальника управления капитального строительства жилья. Фигурант двух уголовных дел — в апреле ему вручили подозрение об участии в коррупционной схеме", — пишет "Цензор.Нет". Журналисты обращают внимание, что этот вопрос требует вмешательства руководства страны, в том числе и президента, поскольку арсеналы остаются открытыми и в любой момент могут стать причиной очередного масштабного взрыва.