В Сумской области задержан мужчина, который жестоко убил своего малолетнего сына.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Сообщение о пропаже 3-летнего ребенка поступило в полицию вчера — житель Глухова забрал сына из детского сада, но домой с ребенком не вернулся.

К утру полиция разыскала 50-летнего отца на одной из улиц города Глухов, ребенка с ним не было. Мужчина заявил, что не знает где находится его сын. В ходе следствия правоохранители установили, что он его задушил.

Забрав сына из детского сада, он поехал с ним за город на велосипеде. Приехав в ближайшую лесополосу, он связал ему руки и надел пакет на голову. От чего ребенок задохнулся. После этого мужчина уехал.



Шестилетний мальчик оказался в реанимации после падения на него футбольных ворот в частной харьковской школе.

В Днепропетровской области в больнице скончался годовалый ребенок, которого отравила собственная мать. Женщина решила покончить с собой и ввела неизвестный препарат себе и малышу.

