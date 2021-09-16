На прошлой выпуска "Танцев со звездами", который был посвящен любви, актер Константин Войтенко откровенно рассказал о ссоре со своей женой Валентиной. После чего в сети началось обсуждение семейного конфликта. Теперь Войтенко рассказал, что происходит в отношениях с женой в Instagram. С женой актер поссорился из-за участия в "Танцах со звездами". Дело в том, что его пригласили в проект в качестве звезды, а Валентина пошла на кастинг танцовщиц, но ее не взяли. После этого у них разладились отношения. Чтобы не дошло до развода пара даже обратилась к психологу.

Константин Войтенко (фото: instagram.com/kostiantynvoitenko) Войтенко считает, что тяжелые периоды случаются во всех семьях, и у каждого они возникают по-разному, у кого-то из-за ревности, у кого из недореализованнисть и т. Д. "Сдаться в такие моменты проще. Проще развернуться, забить и плыть по течению небытие. Гораздо сложнее работать над собой, своими ошибками, анализировать, научиться не просто слушать, а слышать свою вторую половинку и быть услышанным. Прорабатывать все обиды и проживать все моменты вместе ! Люблю тебя Валентина Войтенко! »- написал Константин. Напомним, участница "Танцев со звездами" Анастасия Оруджова внезапно покинула шоу. Ей сделали операцию на ноги и теперь ее ждет долгая реабилитация. Мы также писали о том, что продюсер "Танцев со звездами" рассказал, почему в первом эфире не вспомнили о Чапкиса.