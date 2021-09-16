Кратковременные дожди и прохлада — именно такой будет погода 17 сентября в Украине.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

По прогнозу синоптиков, дожди ожидаются на большей части страны. Без осадков лишь в Луцке, Ровно, Житомире, Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Крыму. На остальной территории кратковременные дожди.

Столбики термометров медленно ползут вниз. Теплее традиционно на юге и юго-востоке: Крым, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье до 24-25 градусов.

Холодное на западе, где ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов, днем 15-17. В центре страны до 19 градусов, на востоке и севере до 18-20 градусов.

Несмотря на дожди и понижение температуры, в Украинском гидрометеорологическом центре отмечают, до 20 сентября в Украине сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала о том, что завтра мощный циклон на севере будет махать хвостом атмосферных фронтов, вызывая дожди, сильный ветер, а местами (в Норвегии) даже снег. Один из фронтов доберется и до территории Украины.