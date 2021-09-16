Если Украина официально выйдет из минского процесса, возможна организация провокаций, которые будут использованы Россией как основание для введения собственных вооруженных сил под эгидой защиты русского населения от геноцида.

Такое заявление в интервью Обозревателю сделал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он также добавил, что в первую очередь, это (провокация) будет делаться непосредственно руками спящих ячеек России на территории нашего государства, но тут есть два фактора:

«Первое – для реализации этого сценария предпочтительнее дождаться того момента, когда Украина по собственной инициативе объявит о выходе из минского процесса. Это будет определенным триггером для запуска такого сценария. Пока что о фундаментальных предпосылках для этого из уст Зеленского я не слышал. Но определенный тренд есть. Все чаще и чаще высшее руководство государства говорит о нецелесообразности минского процесса. Но я не вижу знаков того, что такое заявление может прозвучать завтра. Второе – после того как свершится этот политический шаг руководства Украины, для реализации того или иного сценария необходимо время. По мановению волшебной палочки такие спецоперации не делаются».

Тука считает, что по совокупности можно выйти на срок в 1-2 года.

Ранее он также заявлял, что в Кремле не отказались от идеи восстановить Российскую империю за счет украинских областей — сценарий по созданию «Новороссии» из восьми восточных и южных областей Украины временно отложен.

Накануне военный эксперт Олег Жданов сообщил, что на выборах в Госдуму Россия будет использовать оккупированные территории Крыма и Донбасса для фальсификаций, ведь точно неизвестно, сколько паспортов выдали украинцам, которые там проживают.