Госпогранслужба проводит усиленное обустройства на участке российско-украинской границы. Работы продолжаются в пределах Сумской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ. Указано, что установление таких фортификационных элементов усложняет действия противника в случае вооруженной агрессии. Так, для обустройства в рамках взаимодействия привлечена специальная военная инженерная техника пограничного отряда и других органов охраны границы. Кроме того, сотрудники ГНСУ активизировали работу по инвентаризации земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы, которые должны предоставляться органам пограничного ведомства для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений. В практику внедряется комплексная модель охраны и защиты государственной границы. Интегрированная система базируется на сочетании инженерных элементов с техническими средствами контроля. Фото: Украина активно обустраивает заграждения на границе с РФ (dpsu.gov.ua)