Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла подтвердить, что США предоставят Украине системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Об этом сообщает «Голос Америки»

«Я должна сверить это с командой. Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи, но что касается деталей, то я должна проверить у команды», — отметила она.

Pечниця Білого дому Джен Псакі заявила у середу, що їй поки невідомо про можливість передачі Україні «Залізного куполу», але відзначила, що на зустрічі цього місяця президенти США та України домовились про зміцнення співпраці в оборонній сфері. https://t.co/IklgLEY3uK pic.twitter.com/w9TMWzeXdj — Голоc Амepики (@chastime) September 15, 2021

Как сообщалось ранее, издание Politico опубликовало материал, в котором говорилось, что Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»). Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 внес конгрессмен Скотт Франклин, и она уже получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Ранее США вывели свою самую современную систему противоракетной обороны и батареи Patriot из Саудовской Аравии. Это произошло, несмотря на то, что королевство продолжало подвергаться воздушным атакам со стороны йеменских боевиков.