В Херсоне сегодня, 16 сентября, на мужчину упала бетонная плита. Из-под завала его доставали спасатели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ДСНС Украины в Херсонской области. Инцидент произошел днем на улице Черноморской. По данным ДСНС, с крыши пристроенного магазина упала бетонная плита и привалила прохожего. "Совместно с работниками ХОКАРСу чрезвычайники оттащили плиту и достали мужчину из-под завала. Пострадавшего сразу передали медикам скорой помощи", — рассказали в ДСНС. Пока неизвестно, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.

Фото: в Херсоне на мужчину упала бетонная плита (facebook.com/MNSKHERSON)