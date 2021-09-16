Министерство здравоохранения Испании приняло решение расширить список групп лиц кому разрешено вакцинироваться Бустерная дозой. Речь идет о жителях домов престарелых, лиц с иммуносупрессией и тех, кто находится в группе риска. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Согласно решению МЗ Испании, бустерные дозы колоть: лицам, которые страдают из-за иммуносупрессию (ослабление иммунитета из физиологических, патологических или искусственных причин) онкобольным людям; лицам, проживающим в домах престарелых; лицам, которые находятся в группе риска. Стоит добавить, что с начала пандемии коронавируса в Испании заболели 4920000 человек, среди которых 85,6 тысячи погибли. На сегодня в стране полностью вакцинированы 76% людей.