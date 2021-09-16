В Киеве вандалы снова надругались над скульптурой "Маленький принц" на Пейзажной аллее. Об этом сообщает "Сегодня". Так, скульптуру уничтожили ночью, 14 сентября. Как рассказал автор скульптуры Константин Скритуцкий, несколько дней назад исчезла скульптура лисенка, который сидел у ног "Принца". "Лисенок сделано из бронзы. Его просто вырвали неизвестны. А прошлой ночью повредили и самого Принца — ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", — рассказал скульптор. Поэтому скульптуру придется демонтировать и восстанавливать в мастерской. Скульптор отметил, что заявление в полицию было написано сразу после исчезновения лисенка. Правоохранители сообщили, что изучают все детали дела. "Мы написали заявление в полицию, но активности в поисках лисенка со стороны правоохранителей не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление по разрушенного памятника", — рассказал он.

Вандалы уничтожили скульптуру "Маленький принц" (segodnya.ua) Ранее мы сообщали, что в Киеве вандалы сломали легендарную скульптуру от создателя Пейзажной аллее. Также мы писали, что в центре Киева уничтожили знаменитую скульптуру.