В Минздраве назвали главные симптомы агрессивного рака, которым можно заболеть в любом возрасте. Речь идет о лимфому — злокачественное опухолевое заболевание лимфатической системы. О симптомах лимфомы рассказали сотрудники Национальной службы здоровья Украины на брифинге. Первичные симптомы заболевания безболезненное увеличение лимфоузлов, ночная потливость, резкая потеря массы тела, повышение температуры тела, утомляемость, кашель. Если возникают такие симптомы, необходимо, прежде всего, обратиться к врачу, который вас пересмотрит и назначит необходимые анализы. Это бесплатно для любого человека, подписавшего декларацию по семейным врачом, терапевтом или педиатром. Диагностические исследования для пациентов с подозрением на онкозаболевания, а также для пациентов в ремиссии, оплачиваются амбулаторным пакетом. Медики рассказали, что в оплату этого пакета заложены средства на необходимый объем медицинских услуг, в которых нуждается пациент. Напомним, известный киевским дизайнер нуждается в помощи. Семья Андрея Цабанова столкнулась со страшным диагнозом. У его отца врачи диагностировали рак, и метастазы проникли в другие органы. Мы также писали о том, что медики назвали первые симптомы Альцгеймера.