В России мужчина в военной форме и бронежилете напал на отдел полиции в Воронежской области. Неизвестный с оружием сначала открыл стрельбу, позже на месте происшествия прогремел взрыв.

Об этом сообщают российские СМИ.

Предварительно, неизвестный с автоматом, в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД в городе Лиски на «Ниве» и открыл стрельбу. После этого он смог зайти внутрь, взорвать бомбу и сбежать. По предварительным данным, погибших нет, но ранен один сотрудник полиции.

Telegram-канал «Baza» пишет, что мужчина, который ворвался в отделение полиции в Воронежской области с оружием, может быть причастен к трем убийствам. В селении Каменка он якобы убил троих — женщину и двоих детей, после чего скрылся с места преступления.

Telegram-канал «360» пишет, что следователи завели дело по факту убийства семьи и подрыва входной двери отдела полиции в Воронежской области, преступника все еще ищут. Официальная информация от СК: — семья мужчине была знакомой. Он убил ее членов на почве бытового конфликта, а потом пошел к отделению полиции, взорвал входную дверь и уехал на «Ниве» в сторону Острогожска.

По предварительной информации, при взрыве в полиции осколочное ранение правой голени получил сотрудник взвода патрульно-постовой службы.

В сети появилось видео момента взрыва.



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